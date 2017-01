Xbox One Scorpio - Nächste Xbox soll richtige Next Gen-Konsole werden, kein halbherziges Upgrade

Wird Microsofts Xbox One-Nachfolger Project Scorpio richtig "Next Gen" oder nicht?

Microsoft will mit der Xbox One Scorpio die bis dato leistungsstärkste Konsole auf den Markt bringen. Gleichzeitig behandelt der Konzern sie aber auch als Teil der Xbox One-Familie – Exklusivtitel für die Scorpio soll es nämlich nicht geben. Zudem verspricht Microsoft, dass alle One-Spiele darauf laufen werden. Viele Fans fragen sich daher, ob die Xbox One Scorpio eher ein Upgrade oder eine vollwertige Next-Gen-Konsole darstellen soll.

Mehr zum Thema: Xbox Scorpio - Ist Project Scorpio mehr als eine schnellere Xbox One?

Der CEO des Microsoft-nahen Entwicklers Moon Studios, Thomas Mahler, hat jetzt mit einem Statement für erneute Diskussionen rund um die Ausrichtung von Project Scorpio gesorgt:

"Microsoft wird daran arbeiten müssen, allen klar zu machen, dass Scorpio nicht nur ein halbherziges Upgrade ist (was die PS4 Pro auf eine gewisse Art ist...), sondern eine vollwertige Next-Gen-Maschine, die einfach abwärtskompatibel zu deiner aktuellen Bibliothek ist."

Dadurch, dass Thomas Mahler der Chef eines Studios ist, das mindestens während der Entwicklung von Ori and the Blind Forest eng mit Microsoft zusammengearbeitet hat, könnte es natürlich sein, dass der CEO mehr weiß, als allgemein bekannt ist. Die kürzlich geleakten Technik-Spezifikationen von Project Scorpio legen zumindest nahe, dass sich die Konsole in Sachen Hardware stark von der Xbox One abheben dürfte.

Was sagt ihr dazu, was erwartet ihr von Project Scorpio?

Xbox One Project Scorpio - Entwickler sprechen über die 4K-Konsole für 2017