Der Xbox One Mini Series-Controller vom Hersteller Power A

Die Controller von heute sind kaum mit den Exemplaren von damals zu vergleichen. Über die Jahre kamen immer wieder neue Funktionen hinzu, die uns das Leben einfacher oder zumindest bequemer gemacht haben. Was uns aber dieser Xbox One-Controller des Third Party-Herstellers Power A verspricht, lässt selbst die Elite-Controller alt aussehen. Angeblich soll der Controller sogar "Spawn Camping" vermeiden.

Mehr: PS4 - Razer Raiju vs. Nacon Revolution Pro: Welcher "Elite"-Controller ist der bessere?

So steht es zumindest auf der Verpackung des "Xbox One Mini Series Wired"-Controllers, wo uns verschiedene Grafiken über die Funktionen und Features des Eingabegerätes berichten. Neben "Impulse Triggers", "Dual Rumble Motors" und der Kabellänge finden wir auch den Hinweis, dass es mit diesem Controller keine Probleme mehr mit "Spawn Camping" geben soll. (via Now Loading)

Wie der Controller Spawn Camping vermeiden soll, steht natürlich nicht dabei.

Entweder hat der Hersteller also wirklich eine Möglichkeit gefunden, andere Spieler daran zu hindern, euch am Spawn-Punkt aufzulauern, oder der Hinweis ist einfach großer Humbug. Letzteres ist dabei natürlich am wahrscheinlichsten und eigentlich auch Anlass genug, um wegen irreführender Werbung beim Hersteller an der Tür zu klopfen.

Welche "Funktionen" hätte der perfekte Controller für euch?