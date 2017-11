Xbox One X - Das 4K Ultra HD-Logo gibt es nur für Spiele mit dieser Auflösung

Die Xbox One X steht in den Startlöchern, am 7. November ist es soweit. Etliche kommende und bestehende Spiele werden für Microsofts neues Kraftpaket angepasst, bieten etwa höhere Auflösungen und Framerates. Diese Verbesserungen sind auch optisch direkt auf der Packung eines Xbox One-Spiels in Form von verschiedenen Symbolen bzw. Logos sichtbar, darunter zum Beispiel "Enhanced" oder "4K Ultra HD" - welche Logos es genau gibt, lest ihr in unserem Special, in dem ihr auch alle Enhanced-Spiele für die Xbox One X findet.

Etwas Verwirrung gibt es noch um "4K Ultra HD" Logo, weil Microsoft bislang nicht genau kommuniziert hatte, für welche Auflösung es dieses Logo gibt: Natives 4K, also 2160p? Hochgerechnetes 4K über Checkerboard-Verfahren? Zeit, ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen.

Kollege Nils Raettig hat bei der PR-Agentur Faktor 3 von Microsoft nachgefragt und folgende Antwort bekommen:

"Das Logo 4K Ultra HD ist immer die native Auflösung von 2160p. Alles andere fällt unter Xbox One X Enhanced."

Das bedeutet also, dass ein Spiel zwingend eine native Auflösung von 3840 x 2160 Pixel (also UHD) bieten muss, um das Logo zu bekommen. Und im Umkehrschluss: Wird ein Spiel von niedrigeren Auflösungen zu 4K hochskaliert oder gibt es eine dynamische Auflösung, bekommt es das 4K-Logo nicht.

Viele weitere Infos zur Xbox One X findet ihr in unserem großen FAQ zum Konsole.