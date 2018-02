Xbox One X - Fehlende Exklusiv-Entwicklungen halten die Konsole nicht zurück, meint Entwickler

Die Xbox One X möchte die Spieler vor allem mit purer Leistung überzeugen. Diese wird von Entwicklern aktuell vor allem dafür genutzt, um Spiele in 4K oder mit einer höheren Framerate zu versehen. Umfassende, grafische Verbesserungen sind eher selten zu finden. Da alle Spiele auf jeder Xbox One-Variante funktionieren sollen, gibt es bisher auch keine Xbox One X-exklusiven Titel. Es lässt sich demnach nur schwer einschätzen, wo die Grenzen der Konsole liegen.

Adrian Chmielarz, seines Zeichens Entwickler bei The Astronauts, hat mit The Vanishing of Ethan Carter bereits an einem technisch eindrucksvollen Adventure gearbeitet, welches auch von der Leistung der Xbox One X profitiert. In einem Interview mit Gaming Bolt antwortete er auf die Frage, ob fehlende Exklusiv-Titel für die stärkste Konsole im Microsoft-Lineup nicht hinderlich sein könnten.

"Ganz ehrlich, nein. Die meisten Spiele können von der Xbox One X zur Xbox One herunterskalieren, z.B. in dem man LOD bei Charakteren früher benutzt, durch niedrigere Auflösung, das Nutzen vereinfachter Wegfindung, etc. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das nicht auch auf der schwächeren Version der Current Gen Konsole laufen würde. "

Die Frage bleibt, was die Xbox One X erreichen könnte, wenn Entwickler ohne die schwächeren Konsolen im Hinterkopf arbeiten könnten. Geht es nach Chmielarz, würde sich nicht viel ändern.

"Lasst uns nicht vergessen, dass schon 4K oder mindestens ein spektakuläres Upscaling einer HD+ Auflösung nötig sind, wenn man die Xbox One X wirklich entfesseln will. Das soll heißen, dass man damit bereits eine Performance erreicht, die möglicherweise schon wieder auf einer Stufe mit der regulären Xbox One mit 1080p liegt. "

Aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass Microsoft die Strategie ändern will. In naher Zukunft werden weiterhin alle Xbox One-Spiele auf jeder Konsole laufen müssen. Sony verfolgt mit der PS4 Pro ebenfalls diesen Weg. Nintendo hat in der Vergangenheit mit dem Release des New 3DS 2014 im Vergleich zum normalen 3DS-Handheld eine andere Richtung eingeschlagen. Xenoblade Chronicles 3D, The Binding of Isaac: Rebirth und weitere Titel sind nur auf der etwas schnelleren Neuauflage spielbar.

Würdet ihr euch Xbox One X-Exklusive Spiele wünschen?