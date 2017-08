Xbox One X - Direkte Grafik-Vergleiche sollen Spieler von der 4K-Konsole überzeugen

Microsoft bringt Anfang November die neue Xbox One X auf den Markt. Die Konsole stellt dann das leistungsfähigste derartige Gerät dar und lockt unter anderem mit 4K-Grafik. Wer noch nie echtes 4K in Aktion und Farbe erlebt hat, kann sich den Unterschied womöglich nur schwer vorstellen. Aber Microsoft zeigt sich zuversichtlich, dass diesen Job die direkten Grafik-Vergleiche erledigen, die über kurz oder lang verstärkt auftauchen werden.

Der Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg gibt gegenüber DualShockers am Rande der gamescom 2017 außerdem zu Protokoll, dass die Spieler beeindruckt sein werden, wenn sie mit dem Launch der Xbox One X den Unterschied sehen. Ob Microsoft derartige Vergleiche auch selbst veröffentlichen wird, will Aaron Greenberg aber nicht verraten.

Einen ersten Direkt-Vergleich gibt es bereits zur PS4 Pro- und der Xbox One X-Fassung von Rise of the Tomb Raider. Der kommt von den Technik-Experten bei Digital Foundry, basiert allerdings nur auf der Demo-Version der Xbox One X-Fassung von Rise of the Tomb Raider, nicht auf dem fertigen Spiel.

Laut Aaron Greenberg wolle Microsoft keinesfalls in Richtung der Konkurrenz schießen. Man wolle den Leuten lediglich ermöglichen, für sich selbst zu entscheiden. Der Marketing-Chef glaube, dass Spiele sowohl auf der PS4 Pro, als auch auf der Xbox One S großartig aussehen. Letzten Endes hänge alles davon ab, welche Art von Gamer man sei: Wo die Prioritäten liegen und wie das Budget beschaffen sei.

