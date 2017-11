Xbox One X - Hardware wird laut Entwickler in nächster Zeit nicht ausgereizt

Wenn am 7. November die Xbox One X erscheint, dann schlummern unter ihrer schwarzen Haube die bislang stärksten Hardware-Komponenten in einer Konsole überhaupt. Unter anderem 6 Tera-Flops und 12 GB RAM sollen natives 4K-Gaming mit bis zu 60 fps möglich machen. Ob die schiere Power der X allerdings in naher Zukunft komplett in einem Spiel ausgereizt wird, daran zweifeln viele.

Darunter sind auch Mike Dai und Roger aus dem Entwicklungsteam von Project Code: Shift. Im Gespräch mit Gamingbolt äußerten sie sich zum Potential der Konsole und welche Probleme kleine Teams wie ihres bei dessen Ausschöpfung haben können.

"Erinnert ihr euch, wie Gears of War 1 die Xbox 360 damals schon recht früh in ihrem Lebenszyklus an ihre Grenzen gebracht hat? Ich glaube nicht, dass das (mit der Xbox One X) in nächster Zeit passiert. Natürlich kann ich in dieser Hinsicht nur für kleinere Teams wie unseres sprechen. Einer der Gründe dafür ist, dass man Zeit und Ressourcen aufwendet, um die älteren Xbox-Modelle zu unterstützen."

Bei der Entwicklung von neuen Spielen müssen Studios nämlich stets auch die schwächere Hardware der Xbox One und Xbox One S miteinberechnen, schließlich hat Microsoft selbst die Vorgabe gemacht, dass sämtliche Spiele für das System auf allen Xbox-One-Modellen laufen sollen. Mit Titeln, die die komplette Power der Xbox One X ausreizen könnten, ist somit zumindest in naher Zeit nicht zu rechnen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich das in der Zukunft ändert - Microsoft arbeitet Stellenausschreibungen zufolge bereits an einem First-Party-Titel a lá Horizon Zero Dawn. Auch ein mögliches Halo 6 wäre für Microsoft eine hervorragende Möglichkeit, das Potential der X auszureizen - bis zu dessen Vorstellung müssen wir uns aber ebenfalls noch gedulden.

Im Hardware-Test von Kollege Nils kann die Xbox One X aber auch ohne absoluten Vorzeigetitel überzeugen. Hier findet ihr zudem eine Liste mit allen Enhanced-Spielen für die neue Konsole.