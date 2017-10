Xbox One X - In jeder Konsole versteckt sich ein Master Chief, der auf einem Skorpion reitet

Die Xbox One X, laut Microsoft die bisher leistungsstärkste Konsole der Welt, erscheint am 7. November. Die Konsole versteckt aber noch mehr als einfach nur pure Rechenleistung in ihrem Inneren: Auf der Rückseite der Platine befindet sich ein ganz besonderer Aufdruck, der Halos Master Chief zeigt, wie er auf einem Skorpion reitet. Eine Hommage, die sich gleichzeitig vor dem Protagonisten des Halo-Franchises verneigt, sowie vor dem Codenamen der Konsole, Project Scorpio.

Das Detail wurde zuerst vom YouTube-Kanal unocero entdeckt, mittlerweile aber auch seitens Microsoft bestätigt. Nur die Wenigsten werden allerdings in den Genuss kommen, den niedlichen, reitenden Mini-Master-Chief mit eigenen Augen zu begutachten: Wer das kleine, aber feine Detail selbst sehen will, nimmt beim Öffnen der Konsole automatisch in Kauf, dass die Garantie erlischt. Hier könnt ihr euch das gesamte Video anschauen, den versteckten Aufdruck sieht man ungefähr ab Minute 11:

Wie gefällt euch diese kleine, liebevolle Hommage?