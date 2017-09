Xbox One X - Könnte erstes Gerät mit HDMI 2.1-Schnittstelle werden

Die Xbox One X von Microsoft könnte das erste Gerät mit einer HDMI 2.1-Schnittstelle werden. Das bestätigte ein Sprecher der HDMI Licencing Inc. auf der IFA in Berlin. Man gehe derzeit davon aus, dass die Xbox One X HDMI 2.1 unterstützen werde. (via heise.de)

HDMI 2.1 erweitert die etablierte HDMI-Schnittstelle mit neuen Features wie:

UHD-Auflösungen von bis zu 10K

dynamisches HDR - kann HDR-Einstellungen nun für einzelne Szenen oder Bilder festlegen)

Hohe Frame-Raten (HFR) - 10K Videos mit bis zu 120 Vollbildern zuspielbar

Variable Refresh Rate (VRR) - Spielemodus, der mit variablen Bildraten dafür sorgen soll, dass Bilder ruckelfrei und scharf dargestellt werden

und mehr

Für die Xbox One X ist dabei vor allem die Funktion der variablen Bildrate interessant, diese soll laut dem HDMI-Sprecher auch unterstützt werden. Bislang gab es dieses Feature hauptsächlich bei Gaming-Monitoren mit G-Sync und FreeSync. Voraussetzung für VRR ist allerdings ein kompatibles Fernsehgerät, mit denen erst im Lauf des Jahres 2018 zu rechnen ist.

Die Features von HDMI 2.1 waren bereits seit Anfang des Jahres bekannt, auf der IFA war deshalb mit der Veröffentlichung der genauen Spezifikationen gerechnet worden. Diese verzögern sich allerdings noch bis voraussichtlich Ende des Jahres. Für den Verkaufsstart der Xbox One X wird das zwar etwas knapp, eine nachträgliche Lizenzierung ist aber möglich.

Die Xbox One X erscheint am 7. November, alle wichtigen Infos dazu findet ihr in unserem FAQ.