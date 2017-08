Xbox One X - Konsole wird Wachstum der Spieleindustrie helfen, sagt Ubisoft

Ubisoft-CEO Yves Guillemot hat sich mit dem Gaming-Magazin Gamespot über Microsofts neue Konsole Xbox One X unterhalten und sagt, dass die stärkere Xbox One dem Wachstum der Spieleindustrie helfen wird.

Man habe einen Deal für Assassin's Creed: Origins mit Microsoft abgeschlossen, weil sich das Spiel die Vorzüge des neuen Systems sehr gut zunutze machen könne, sagte Guillemot. In der größeren Hardware-Power seien seiner Meinung nach auch die größten Chancen begründet.

"Wir mögen sehr, was sie machen, denn anstelle eines Kinect oder ähnlichem war man nun auf mehr Power für das System aus, also auch stärkere Immersion, bessere KI und letztendlich auch bessere Spiele."

Dementsprechend sieht Guillemot auch Potential für die gesamte Branche:

"Wir mögen das, weil es bedeutet, dass die gesamte Industrie wachsen wird, denn je besser die Spielerfahrungen werden, desto mehr Menschen wollen sie haben. Wir denken, dass das gutes Potenzial hat. Wenn Microsoft wirklich dahinter steht, kann die Konsole erfolgreich sein. "

Assassin's Creed: Origins ist eines der Spiele, die speziell für die Xbox One X optimiert sind. Es läuft in dynamischem 4K über Checkerboard-Rendering und unterstützt auch HDR. Die Xbox One X kommt am 7. November zum Preis von 499 Euro in den Handel. Sämtliche Xbox-One-Spiele werden unterstützt, für einige davon wird es zum Launch der Konsole Updates geben, die die Titel dann zum Beispiel mit höheren Auflösungen ausstatten oder andere Performance-Verbesserungen vornehmen.

