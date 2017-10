Xbox One X - Microsoft eröffnet Xbox-Hotel, Gäste dürfen neue Konsole über Nacht testen

Es gibt viele Wege, um auf ein neues Produkt aufmerksam zu machen. Und Microsoft hatte eine ganz besondere Idee, um australische Xbox-Fans an den bevorstehenden Release der Xbox One X zu erinnern. Für einen kurzen Zeitraum hat der Konzern nämlich einfach ein Hotel aus dem Boden gestampft, dass ganz allein der neuen Konsole gewidmet ist. (via Stevivor)

Das sogenannte Play n' Stay-Hotel gibt es allerdings nur in Sydney zu finden und auch nur vom 3. bis zum 5. November. Aber natürlich sind Schlafgäste aus der ganzen Welt willkommen, auch wenn das kleine Pop up-Hotel mittlerweile längst ausgebucht ist. Das ist auch kein Wunder, immerhin haben Gäste die Möglichkeit, die Xbox One X vorzeitig anzuspielen.

Und das auch noch mit einem besonderen Twist, denn das Xbox One X-Hotel kommt mit insgesamt vier Zimmern, die allesamt einem bestimmten Spiel gewidmet sind. So sind bereits Suiten zu Forza Motorsport 7, Assassin's Creed: Origins und Minecraft bekannt. Alle Zimmer kommen natürlich in einem entsprechendem Design daher.

Wer über Nacht bleibt, kann die neue Konsole dann mit einem übergroßen 4K-Fernseher mit HDR-Unterstützung ausprobieren, darf sich in einem Xbox Onesie einkleiden und den Zimmerservice anklingeln, wenn der Hunger sich meldet.

Ab dem 7. November dürfen wir die neue Konsole dann alle in Händen halten, dann erscheint Xbox One X nämlich offiziell.