Xbox One X - Microsoft rechnet mit 70 angepassten Launch-Titeln

Der Release der neuen Microsoft-Konsole Xbox One X am 7. November rückt immer näher. Ähnlich wie bei der PS4 Pro können die Entwickler ihre Spiele an die deutlich höhere Leistung gegenüber der normalen Xbox One auch im Nachhinein per Update anpassen.

Auf Twitter wurde der Senior Director Albert Penello nun etwas konkreter. Er glaubt, dass im Release-Zeitraum um die 70 Spiele für die Xbox One X angepasst sein werden. Auf die Nachfrage, was mit "Release-Zeitraum" gemeint sei, antwortete er, dass er damit die erste Woche nach der Veröffentlichung meint. Das könne sich zwar auch noch ändern, aber so lauten die aktuellsten Informationen.

I think we're going to hit in the neighborhood of 70 right around release. I'm pleased given how many people said no devs would support :) — Albert Penello (@albertpenello) October 30, 2017

Wie genau die jeweiligen Spiele angepasst sein werden, hängt vom jeweiligen Entwickler ab. Mögliche Verbesserungen wären z.B. 4K-Unterstützung, besser Texturen oder komplett neue Effekte. Wenn ihr bereits eine Xbox One habt, könnt ihr die entsprechenden Updates sogar schon jetzt runterladen und dann per externem Speichermedium direkt auf eure neue Xbox One X übertragen.