Xbox One - Zwei neue Spiele im Abwärtskompatibilitäts-Programm

Geometry Wars 3 ist eines der beiden neuen abwärtskompatiblen Spiele für die Xbox One.

Microsoft erweitert die Bibliothek der auf der Xbox One spielbaren Xbox-360-Spiele stetig weiter, die Abwärtskompatibilität wird damit zu einem immer wichtigeren Feature.

Jetzt sind zwei weitere recht populäre Titel hinzugekommen, nämlich Geometry Wars: Retro Evolved 2 und Geometry Wars 3: Dimensions - letzteren gibt es allerdings auch schon "nativ" auf der Xbox One.

Mehr: Abwärtskompatibilität auf Xbox One - so geht's

Wenn ihr die Spiele digital besitzt, sollten sie ab sofort im "Bereit zum Download"-Bereich eurer Konsole auftauchen. Wer die Spiele neu kaufen möchte, bezahlt aktuell im Xbox Store knapp 10 Euro (Geometry Wars 2) bzw. knapp 15 Euro (Geometry Wars 3).

Erst kürzlich hatte Microsoft Dead Space 2, Dead Space 3, Far Cry 3 und Civilization Revolution ins Abwärtskompatibilitäts-Programm aufgenommen. Außerdem ist seit einigen Wochen Call of Duty: Black Ops 2 auf der One spielbar, dieser Titel war von vielen Fans gewünscht worden.

Xbox One Abwärtskompatibilität - So funktionieren 360-Spiele auf der One