Eurogamers Technikspezialisten von Digital Foundry haben die Hardware-Specs der Scorpio enthüllt.

Bislang hat Microsoft nicht offiziell bekannt gegeben, wann die Xbox Scorpio erscheint und was sie uns kosten soll. Die Kollegen von Eurogamer, deren Technikexperten von Digital Foundry die Hardware-Specs der neuen Microsoft-Konsole jüngst enthüllt haben, wollen hingegen bereits wissen, in welche preisliche Richtung sich die Scorpio bewegt.

Die Kollegen hatten die Gelegenheit, mit Microsofts Vize-Präsident Mike Ybarra zu sprechen. Für ihn sei die Xbox Scorpio eine Konsole für "Premium-Kunden", der die "absolut besten Versionen von Spielen" erwarte. Laut Eurogamer sollen wir deshalb damit rechnen, dass die Scorpio auch mit einem der Aussage entsprechenden Preis daherkomme. Sicher sei:

"Project Scorpio wird mehr kosten als die PS4 Pro."

In einem anderen Report, der uns in Form eines FAQs allerhand Fragen rund um die Microsoft-Konsole beantwortet, mutmaßen die Kollegen von Eurogamer, dass die Scorpio für 499 US-Dollar zu haben sein wird. Digital Foundrys Rich Leadbetter konnte sich auf dem Microsoft-Campus in Redmond bereits zur Scorpio schlau machen und ist sich im Angesicht der Hardware-Specs sicher, dass die Konsole "nicht billig" sein wird.

Die PS4 Pro kostet auf Amazon aktuell übrigens rund 400 Euro. Die Xbox One kam zum Launch ebenfalls zu einem Preis von 499 US-Dollar/Euro auf den Markt. An dieser Stelle sei noch einmal betont: Bei den Aussagen von Eurogamer handelt es sich um Mutmaßungen. Der Preis der Konsole ist nach wie vor nicht offiziell bestätigt.

