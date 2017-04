Die eigene Konsole mir neuer Hardware aufzurüsten bleibt wohl ein Wunschtraum.

Noch in dieser Woche erwarten uns neue Details zu den Hardware-Specs der Xbox Scorpio, der laut Microsoft leistungsstärksten Konsole der Welt. Ganz egal, wie die neue Konsole aber nun aussehen wird, es bleibt unwahrscheinlich, dass wir der Leistung mit eigenmächtigen Aufrüstungen auf die Sprünge helfen können.

Wie Xbox-Chef Phil Spencer nun auf Twitter sagte, hält er aufrüstbare Konsolen für "ziemlich weit hergeholt" und reagiert damit auf einen Twitter-Nutzer, der ihn danach fragte, ob es denn wirklich so eine dumme Idee sei, beispielsweise die CPU von Konsolen selbst aufrüsten zu können.

@HOLYFRIEDMONKEY The idea that users will open up a console and change compute components inside seems like a stretch to me.