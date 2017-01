Xbox Scorpio

Während Sony die Verkäufe der PS4 mit der seit November 2016 erhältlichen PS4 Pro nochmals nach oben schraubte und mit nunmehr über 53 Millionen verkauften Exemplaren den Konsolenmarkt regiert, steht Microsoft 2017 unter Zugzwang. Die Hoffnung des Konzerns ruht auf Project Scorpio, die laut Microsoft "leistungstärkste Konsole der Welt".

Ende 2017 soll Project Scorpio auf den Markt kommen. Phil Spencer zeigt sich bislang zufrieden mit dem Fortschritt der Konsole. Das hat der Xbox-Chef nun auf Twitter (via Gamespot) verlauten lassen, nachdem ihn ein Fan nach einer Sneak Peek der Xbox Scorpio fragte.

@xxSMALL17xx @aarongreenberg Really wish I could, design team is doing their "thing" again, really happy with what they've been able to do.