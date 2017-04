Xbox Spring Sale - 350 Spiele mit bis zu 67% Rabatt im Angebot, darunter Watch Dogs 2 & Battlefield 1

Der Xbox Spring Sale lockt mit hohen Rabatten.

Xbox-Nutzer können ihre Finanzen schon mal für den diesjährigen Xbox Spring Sale einplanen, denn vom 11. bis zum 17. April leitet dieser den Frühling ein.

Wie Microsofts Major Nelson auf Twitter verkündete, könnt ihr aus 350 Titeln für die Xbox One und die Xbox 360 wählen und bis zu 67% sparen. Xbox Live Gold Mitglieder sparen sogar 10% mehr. Wer noch keine Mitgliedschaft hat, kann diese während des Spring Sales für nur einen US-Dollar erwerben.

Spring Sale runs from 11-17 April and features over 350 titles with savings up to 67% off (Xbox Live Gold members save up to 10% more) pic.twitter.com/EWbJE2qHjk