Xbox Ultimate Game Sale - Letzte Chance: Angebote laufen heute aus

Ende Juni berichteten wir über den Xbox Ultimate Game Sale, bei dem es Rabatte auf über 300 Spiele für Xbox One und Xbox 360 gibt. Wer noch nicht zugegriffen hat, sollte jetzt einen Blick in den Xbox Store werfen, denn der Sale läuft heute, am 10. Juli 2017, aus.

Mehr: Die kostenlos Games with Gold-Spiele im Juli

Xbox Live Gold-Mitglieder profitieren am meisten und erhalten bis zu 75 Prozent Rabatt. Alle anderen erhalten immerhin einen Preisnachlass bis zu 65 Prozent.

Zu den Angeboten gehören unter anderem:

Aber auch Skyrim, Rocket League, The Witcher 3 und viele weitere Titel sind stark reduziert.

Welche Spiele kauft ihr euch?