Xenoblade Chronicles X - Entwickler arbeiten angeblich an neuem Nintendo Switch-Titel

Xenoblade Chronicles X

Xenoblade Chronicles X soll auf der Nintendo Switch erscheinen. Allerdings soll der Port nicht von den Entwicklern Monolith Soft vorgenommen werden. Laut der Freelancerin Laura Kate Dale, die bereits zuvor eine Reihe glaubwürdiger Leaks postete, wird die Übertragung des Action-RPGs von einer externen Firma übernommen, sodass sich das Entwicklerstudio mit »etwas Neuem« befassen kann.

Xenoblade X port is not being developed by Monolith, they're working on something new ground up for Switch. 2018 earliest. Not launch year.