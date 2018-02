Yakuza 6 - Spieler schalten in Gratis-Demo das komplette Spiel frei, Sega reagiert

Als Sega ankündigte, dass ab sofort eine kostenlose Demo zu Yakuza 6: The Song of Life im PlayStation Store heruntergeladen werden kann, zeigten sich viele Spieler überrascht. Die Prologue-Demo des PS4-Titels forderte nämlich einen Download von mehr als 35 GB. Und das war auch kein Wunder, denn eigentlich versteckte sich hinter der Demo das komplette Spiel.

Allerdings sollten Spieler nur die ersten Bereiche von Yakuza 6 betreten können. Doch in der Demo-Fassung, die aus dem nordamerikanischen PS Store geladen werden konnte, schien das "Ende" der Testversion die Spieler nicht aufzuhalten. Sie konnten einfach weiterspielen, Trophäen sammeln und das komplette Spiel erleben - und das kostenlos.

Mittlerweile scheint Sega auf das unfreiwillige Geschenk aufmerksam geworden zu sein. Auf Twitter meldete sich der Publisher zu Wort, entschuldigte sich für den Fauxpas und löschte die Demo aus dem Store:

We’re looking into the nature of the issue. Thank you for your patience. 2/2