Yakuza Kiwami 2 - PS4-Remake erscheint auch im Westen, Release-Termin bekannt

Yakuza Kiwami 2, das Remake zu Yakuza 2, erscheint bald auch in Europa. Das hat Sega überraschend in einem Livestream bekannt gegeben und auch gleich einen konkreten Release-Termin verraten. Yakuza Kiwami 2 kommt am 28. August 2018 exklusiv für PS4 in den Handel.

Das Spiel soll sowohl als digitale als auch physische Version erscheinen. In Japan wurde das Remake im Dezember 2017 veröffentlicht. Normalerweise erschienen die Yakuza-Spiele hierzulande rund eineinhalb Jahre nach dem Japan-Launch. Yakuza Kiwami 2 schafft es aber bereits nach knapp acht Monaten in den Westen.

Was ist neu in Yakuza Kiwami 2?

Das Remake bringt natürlich eine komplett überarbeitete Optik mit. Als Grafikmotor kommt erneut die Dragon-Engine zum Einsatz, die zuletzt Yakuza 6: Song of Life befeuerte. Unseren Test zum Abschluss der Yakuza-Serie findet ihr hier.

Neu im Vergleich zum Original ist zudem das Szenario "Truth of Majima Goro", in dem ihr mit Majima Goro unterwegs seid. Auch neue Sprecher wurden vors Mikro gezerrt. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Yakuza 0-2 könnte sich bereits in Entwicklung befinden

Darüber hinaus hat sich der Producer Daisuke Sato zu einem möglichen Yakuza 0-2 geäußert. Yakuza Zero besitze für das Team immer noch einen sehr hohen Stellenwert und wird von einigen Mitarbeitern sehr geliebt. Daher habe man schon darüber gesprochen, ein Yakuza 0-2 zu entwickeln.

Das Spiel würde zwischen Yakuza Zero und Yakuza, dem ersten Spiel der Serie, angesiedelt werden. Sato wollte aber nicht bestätigen, tatsächlich an Yakuza 0-2 zu arbeiten. Ob das Abenteuer wirklich umgesetzt wird, bleibt also abzuwarten.

Freut ihr euch auf das HD-Remake von Yakuza 2?