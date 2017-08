Yooka-Laylee, der 3D-Hüpfer, der uns an alte Banjo Kazooie-Zeiten erinnern soll, ist bereits seit April 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Nintendo Switch-Spieler warten bislang allerdings geduldig auf einen Release-Termin des Spiels für die Hybrid-Konsole.

Ein Release-Datum geben uns die Entwickler von Playtonic zwar wieder nicht, dafür aber die Gewissheit, dass das Team hart an der Switch-Fassung arbeite und "bald" neue Infos veröffentlichen werde. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Nintendo Switch-Version von Yooka-Laylee in Form eines Bildes gibt's obendrauf. Na immerhin.

Something for the weekend, Nintendo Switch fans? The team continues to work hard and we hope to have more news soon! Thanks for your support pic.twitter.com/kcSup6lodt