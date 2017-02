Neue Infos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Game Informer hat die Titelstory seiner aktuellen Ausgabe Zelda: Breath of the Wild gewidmet und dabei zahlreiche neue interessante Informationen veröffentlicht.

Neben frischen Details zur Spielwelt wird auch ausführlich über einen neuen Dungeon gesprochen. Hier sind die relevanten Infos in der Zusammenfassung, Spoiler natürlich nicht ausgeschlossen (via NintendoEverything):

Details zur Spielwelt, Pferden & der Map

Die über 300 Entwickler wurden in Gruppen eingeteilt, die jeweils an einem Gebiet der offenen Spielwelt arbeiteten. Die Teams überlegten dabei zuerst, was sie auf der Map platzieren müssen.

Link kann in Betten schlafen und somit seine Gesundheit regenerieren - zumindest im Demo-Anfangsgebiet "Serenne Stable"

- zumindest im Demo-Anfangsgebiet "Serenne Stable" Ihr könnt vor dem Übernachten Rubine bezahlen, um in einem "besseren" Bett zu schlafen. Das verleiht euch am nächsten Morgen ein gelbes Extra-Herz.

Gelbe Extra-Herzen können nicht regeneriert werden, wenn ihr im Kampf getroffen werdet.

Überall in der Welt verteilt gibt es Ställe, in denen ihr zuvor gezähmte Pferde unterbringen und mit NPCs plaudern oder handeln könnt.

Link kann mehrere Pferde zur gleichen Zeit besitzen.

Indem ihr Pferde füttert oder sie versorgt, erhöhen sich ihre Fertigkeiten.

oder sie versorgt, erhöhen sich ihre Fertigkeiten. Pferde können von Link gerufen werden, wenn sie sich in der Nähe befinden.

Pferde können von Gegnern getötet werden.

Epona soll im Spiel enthalten sein, Link aber vermutlich nicht auf ihr reiten können.

Jeder Stall wird von einem anderen Charakter betrieben.

Indem ihr an einem Lagerfeuer rastet, vergeht im Spiel die Zeit.

Das dynamische Wettersystem beeinflusst die Umgebung, bei Regen suchen zum Beispiel Bewohner Schutz in einem Unterschlupf. Bei Gewitter können Metallgegenstände (auch eure Items) Blitze anziehen.

beeinflusst die Umgebung, bei Regen suchen zum Beispiel Bewohner Schutz in einem Unterschlupf. Bei Gewitter können Metallgegenstände (auch eure Items) Blitze anziehen. Link kann durch einen Blitzeinschlag sterben.

Der Händler Beedle ist in Zelda: Breath of the Wild wieder mit von der Partie.

ist in Zelda: Breath of the Wild wieder mit von der Partie. Metallwaffen und Schilde können nach Gegnern geworfen werden.

Jedes Schild unterscheidet sich beim "Snowboarden" hinsichtlich Geschwindigkeit und Steuerungsverhalten.

Links Stamina-Anzeige kann aufgewertet werden, Nintendo verrät aber nicht wie.

Ihr könnt die Map mit bis zu 100 Symbolen (Schwert, Bogen, Stern, Truhe, etc.) versehen, um interessante Orte oder Secrets zu markieren.

Details zu den Shrines

Es gibt über 100 Shrines.

Es gibt ein Item, das Shrines aufdeckt.

Shrines dienen als Schnellreisepunkt.

Shrines gewähren euch einen Spirit-Orb. Diese könnt ihr gegen unbekannte Items eintauschen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation

Details zu den Dungeons

Nintendo führte die Kollegen von Game Informer zu einem neuen Dungeon in der Spielwelt:

Dieser Dungeon bewegt sich ständig und wird von einer Substanz namens Malice überzogen. Diese Substanz verletzt Link bei Berührung.

Spieler können Dungeons komplett überspringen.

Links Sheikah Slate zeigt euch ein 3D-Modell des Dungeons. Diesen könnt ihr nun drehen und dadurch neue Passagen zugänglich machen, die ihr etwa per Paragliding erreicht.

Die ikonische Animation und Musik beim Öffnen von Schatztruhen fehlte offenbar.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Video-Teaser zeigt neue Orte und Charaktere

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Wii U und als Launch-Titel für Nintendo Switch.