Zelda: Breath of the Wild - Expansion Pass aktuell im Angebot für 19 Euro bei Gamesrocket

Heute ist der erste DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschienen. Dieser trägt den Namen "Die legendären Prüfungen" und ist Teil des Season Passes. Bei Gamesrocket bekommt ihr den Season Pass zur Zeit zum Bestpreis von 19 Euro, wenn ihr beim Kauf den Gutscheincode GRCZELDA verwendet. Der Gutschein ist bis einschließlich Sonntag, den 02. Juli gültig und kann sowohl für die Switch- als auch für die Wii U-Version von Breath of the Wild eingesetzt werden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Season Pass, Nintendo Switch für 19 Euro

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Season Pass, Wii U für 19 Euro

Der DLC bringt allen voran mit dem Hard Mode einen neuen Schwierigkeitsgrad, bei dem alle Gegner im Spiel herausfordernder sind. So werden aus roten Gegnern, blaue und es gibt neue noch stärkere Gegnertypen. Die Gegner spüren Link nun auch früher auf und laden während des Kampfes ihre Energie wieder auf. Ihr müsst sie dementsprechend schnell besiegen.

Mehr: Separater Spielstand für den "Master Mode" des ersten DLCs

Des Weiteren gibt es die Prüfung des Schwertes, bei der ihr 45 Räume meistern müsst. Hierbei startet ihr als Link ohne Rüstung und Waffen. Ihr müsst jeweils alle Gegner eines Raumes besiegen, bevor es in den nächsten geht.

Zelda: Breath of the Wild - Die legendären Prüfungen im DLC Check

Natürlich gibt es mit dem DLC neue Ausrüstung und neue Items. In Hyrule ist darüber hinaus eine Schatztruhe versteckt, in der sich das Travel Medaillon befindet. Mit diesem können wir einen beliebigen Schnellreise-Punkt festlegen. Bereits im Winter soll der nächste DLC erscheinen, der ebenfalls im Season Pass enthalten ist.

Zelda: Breath of the Wild - The Master Trials - Concept Art ansehen