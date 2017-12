Zelda: Breath of the Wild - Fan entdeckt im neuen DLC lustige Schwachstelle beim Endboss

Mit dem finalen DLC "Champions' Ballad" (Ballade der Recken) hält The Legend of Zelda: Breath of the Wild noch einmal ein paar Herausforderungen für Fans bereit. Und natürlich zählt auch ein neuer Bosskampf dazu, beim dem das nötige Können vorausgesetzt wird. Bei diesem Endboss wurde jetzt aber auch eine versteckte Schwachstelle entdeckt - und die könnte bizarrer kaum sein. (via Kotaku)

Spoilerwarnung zum 2. DLC von Zelda: Breath of the Wild

Im Kampf gegen Monk Maz Koshia, dem altertümlichen Sheikah-Mönch, müssen wir uns mit dessen Ninja-Techniken und Fallen herumschlagen. Doch mit einem kleinen Trick lässt sich Maz Koshia ablenken und wir können ein paar Extra-Treffer landen. Das einzige, was wir dafür brauchen, sind Bananen. Ein paar gelbe Früchte auf dem Boden geworfen und schon sind wir für den Endboss nur noch Luft.

Schon der böse Yiga-Clan der Sheikah aus dem Hauptspiel hatte etwas für Bananen übrig und ließ sich in Stealth-Sequenzen von ihnen ablenken. In einem Interview auf dem Switch News Channel mit dem Breath of the Wild-Director Hidemaro Fujibayashi wurde dann deutlich, dass es im 2. DLC eine versteckte Szene gibt, die uns verrät, dass es vor 10.000 Jahren nicht viel anders war. Damit ist der Endkampf gegen Monk Maz Koshia gemeint.

Zwar lässt sich der Trick nur einmal einsetzen, aber es ist trotzdem wieder einmal ein schöner Beweis dafür, wie viel Liebe zum Detail sich in The Legend of Zelda: Breath of the Wild versteckt.

Habt ihr das Easter Egg auch entdeckt?