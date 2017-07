Zelda: Breath of the Wild - Für den 1. DLC braucht ihr Update 1.3.0

Wie für AAA-Spiele inzwischen üblich ist, gibt es auch zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen Season Pass. Dieser umfasst in erster Linie zwei große Content-Pakete - mit The Master Trials (Die legendären Prüfungen) ist das erste seit dem 30. Juni 2017 verfügbar. Kurz zuvor veröffentlichte Nintendo einen neuen Patch zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der das Spiel fit für den DLC macht.

Mehr: Zelda: Breath of the Wild - Inhalte des DLCs "The Master Trials" bekannt

In den Patch Notes heißt es:

"Expansion Pass: DLC-Pack 1 "The Master Trials" ist nun verfügbar. Wenn ihr den Inhalt bereits vorbestellt habt, könnt ihr ihn jetzt spielen, indem ihr den DLC und die Software auf den aktuellen Stand bringt. Ihr könnt den gekauften DLC über den Nintendo eShop aktualisieren."

Mehr: Zelda: Breath of the Wild - Separater Spielstand für den "Master Mode" des ersten DLCs

Falls ihr also den Season Pass besitzt, aber den The Master Trials-DLC nicht spielen könnt, solltet ihr überprüfen, ob The Legend of Zelda: Breath of the Wild bei euch in der Version 1.3.0 vorliegt. Weitere Informationen zum Zelda-DLC entnehmt ihr unserem Übersichtsartikel.

Habt ihr The Master Trials schon gespielt? Wie gefällt euch der DLC?