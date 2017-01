Zelda: Breath of the Wild - Hintergrundgeschichte zum Abenteuer endlich enthüllt

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Eigentlich können wir uns nicht gerade beschweren, dass wir zu wenig über The Legend of Zelda: Breath of the Wild wissen. Immerhin hat Nintendo uns immer wieder umfangreiche Spielszenen gezeigt und die neuen Fertigkeiten von Link erklärt. Doch was die Hintergrundgeschichte von Breath of the Wild angeht, tappen wir weitestgehend im Dunkeln.

Der neueste Trailer hat uns da zumindest ein bisschen weitergeholfen und angedeutet, dass wir es wieder mit Ganon zu tun bekommen und vor etwa 100 Jahren ein schlimmes Ereignis stattgefunden hat. Im Rahmen des Treehouse-Events, das auf die Nintendo Switch-Enthüllung folgte, scheint Nintendo aber die Hintergründe zum Spiel unfreiwillig offenbart zu haben.

Dort wurden die Special Editions zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild gezeigt und unter anderem ging es dort auch um eine besondere Karte der Spielwelt. Auf der Rückseite der Karte war ein Text zu sehen, der in der Sheikah-Schrift verfasst war. Findige Fans wie der YouTuber Zeltik, den ihr oben sehen könnt, haben den Text übersetzt und damit die Hintergrundgeschichte zum Spiel enthüllt.

"Die Bewohner von Hyrule erzählen sich Geschichten von einer längst vergangenen Zeit, in der viele verschiedene Rassen zusammen in Harmonie gelebt und gearbeitet haben. Die blaue Aura des Sheikah-Stammes wehte durch das Land und der gegenseitige Wohlstand blieb erhalten, bis ein verheerendes Desaster eintrat.



Der Held und die Prinzessin versuchten, den Terror zu versiegeln, der später als das Unheil Ganon bekannt wurde. Göttliche Wesen erwachten aus vier verschiedenen Richtungen und sendeten eine mechanische Armee, die den König und seine Untertanen in Angst und Schrecken versetzte. Sie zerteilten die Macht von Ganon und versiegelten ihn, doch die Sheikah wurden seitdem aus dem Königreich verbannt."

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation