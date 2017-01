Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Wii U und Nintendo Switch.

Der Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 3. März 2017 rückt immer näher. Nun sind erste Bilder von den Retail-Hüllen der japanischen Nintendo Switch-Version des Rollenspiels aufgetaucht (via allgamesdelta).

Auf der Rückseite des Covers sind unter anderem die vom Spiel unterstützten Spielmodi für die Switch aufgelistet. Diese zeigen euch, ob der Titel im Handheld-, Tabletop- und/oder im TV-Modus spielbar ist und wie viele Spieler jeweils unterstützt werden.

Darüber hinaus erkennen wir rechts unten drei Symbole der Computer Entertainment Rating Organization (CERO), wobei eines unsere Aufmerksamkeit geweckt hat:

Die Rückseite des japanischen Covers von Zelda: Breath of the Wild.

Die drei Symbole stehen (von links nach rechts) für

Gewalt

Kriminalität

Sexuelle Inhalte

Zum Verständnis: Die CERO prüft ähnlich wie das ESRB oder die USK sämtliche Spielinhalte und gibt anschließend eine Altersempfehlung. The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekam ein B-Rating, der Titel wird also ab zwölf Jahren empfohlen.

Demzufolge erscheint der Vermerk für sexuelle Inhalte verwunderlich. Womöglich könnte aber auch schon ein halbnackter Link (wenn ihr ihm die Kleidung auszieht) zu diesem Hinweis geführt haben.

Es bleibt abzuwarten, welche USK-Freigabe das Mammut-Rollenspiel hierzulande erhält. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist eines der ambitioniertesten und größten Nintendo-Spiele und erscheint am 3. März 2017 zum Launch der Nintendo Switch.

Alle 10 Bilder ansehen