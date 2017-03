Zelda: Breath of the Wild - Krogs, Feens & Schreine: Interaktive Karte zeigt alle Verstecke

Wer alles in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sehen möchte, kann sich hier Hilfe holen.

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild verschlägt es Link das erste Mal in eine Open World und das öffnet natürlich auch Tür und Tor für zahllose Geheimnisse, die sich in der großen Spielwelt verstecken. Falls ihr also auf der Suche nach den über 100 Schreinen seid oder einfach nicht wisst, wo ihr noch nach den Krog-Waldgeistern suchen sollt, könnte ein Blick auf diese Karte helfen.

Die Kollegen von IGN haben nämlich eine interaktive Karte zur Spielwelt von Breath of the Wild ins Leben gerufen, die von den Spielern ständig erweitert und ergänzt wird. Auf der Karte könnt ihr bequem filtern, ob ihr nach Krogs, Schatztruhen, Nebenquests, Feen, Türmen oder eben Schreinen suchen wollt und schon werden euch die Fundorte angezeigt.

Zelda: Breath of the Wild - Interaktive Karte

Wer all diese Dinge selber entdecken möchte, sollte sich natürlich von der Map fernhalten. Aber vor allem für perfektionistische Zelda-Fans, die jeden Stein in Hyrule umdrehen, um nach Schätzen zu suchen, dürfte sich die Karte wunderbar eignen. So kurz nach dem Launch, weist die Map natürlich noch einige Lücken auf, vielleicht habt ihr ja selbst ein paar Geheimnisse, die ihr ergänzen könnt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien am 03. März für Nintendo Wii U und Nintendo Switch.