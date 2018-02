Zelda: Breath of the Wild war einer der größten Nintendo-Releases des Jahres 2017 und hat Fans gleichermaßen wie Kritiker begeistert. Während viele es genossen haben, die offene Welt zu erkunden, war dabei jedoch für einige Spieler das dynamische Wettersystem ein Dorn im Auge.

In BOTW ändert sich bekanntlich das Wetter, ohne dass wir jeglichen Einfluss darauf haben. So kommt es immer wieder vor, dass wir mit gewissen Einschränkungen zu kämpfen haben, zum Beispiel, wenn wir wegen zu starkem Regen keine Berge erklimmen können.

Director Hidemaro Fujibayashi verriet jetzt aber in einem Interview mit dem Magazin Game Informer (via Twinfinite), dass das Team während der Entwicklung tatsächlich mit dem Gedanken gespielt hat, die Spieler das Wetter kontrollieren zu lassen.

Allerdings haben sich die Macher im Endeffekt dagegen entschieden, um das Gameplay herausfordernder zu gestalten:

"Ursprünglich haben wir überlegt, den Spielern die Kontrolle über das Wetter zu geben, haben aber dann realisiert, dass es viel mehr Spaß macht, wenn man das nicht kann. Es zu kontrollieren passt nicht wirklich zu diesem Spiel. In Ocarina of Time waren wir an Orten, die einfach sonnig oder regnerisch waren. Auf diese Weise konnten die Spieler es kontrollieren.



Die Wetterkontrolle einzubauen hätte die Anzahl der Variablen in der Welt erhöht. Es war interessanter, Link gegen die Natur kämpfen zu lassen und nicht, sie zu kontrollieren. Das war im Endeffekt natürlicher und spaßiger."