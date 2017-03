Zelda: Breath of the Wild - Making-of-Videoreihe erklärt uns die Magie des Spiels

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist seit dem 3. März 2017 erhältlich.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild begeistert Fans wie Kritiker und rühmt sich aktuell mit einem beeindruckenden Meta-Score von 97 Punkten. Auch ich bin seit dem Release des neuesten Zelda-Abenteuers Abend für Abend begeistert in der gigantischen Open World von Hyrule unterwegs und lasse mich wie ein Blatt von Schrein zu Schrein treiben, bis ich mit meiner Nintendo Switch in der Hand einschlafe.

Mehr: Zelda: Breath of the Wild - Dieser NPC will Link vor dem Selbstmord bewahren

Fast genau so spannend wie Hyrule und seine Geheimnisse selbst finde ich die Frage, wie so ein Meisterwerk eigentlich entsteht. In einer dreiteiligen Making-of-Videoreihe, die nun auf dem offiziellen YouTube-Channel von Nintendo zu finden ist, beantworten uns Eiji Aonuma und sein Team etliche Fragen rund um das Action-Adventure: Welche Inspirationen flossen in das Gameplay und visuelle Design? Wie entstanden die Charaktere und welche Gedanken verstecken sich hinter dem Open World-Konzept, das Nintendo als "Open Air" bezeichnet?

Hier könnt ihr euch die Videos anschauen. Achtung Spoiler!

Was haltet ihr von der Video-Reihe?