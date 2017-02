Zelda: Breath of the Wild - Open-World-Abenteuer erreicht Gold-Status

The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat Gold ergattert.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat den Gold-Status erreicht, das Action-Adventure ist somit offiziell fertiggestellt. Die frohe Kunde teilte der Entwickler Yasuyuki Honne von Monolith Soft auf Twitter mit einem Bild des Teams von Breath of the Wild, auf dem auch Shigeru Miyamoto zu sehen ist.

Monolith Soft unterstützte die Entwickler bei der Spielwelt, nachdem sie mit Xenoblade Chronicles X ebenfalls ein beeindruckendes Open-World-Rollenspiel ablieferten.

Zelda: Breath of the Wild, das ein alternatives Ende bieten soll,erscheint am 3. März 2017 für Wii U und als eines der Launch-Spiele für Nintendo Switch. Zuletzt wurde die Anzahl der im Spiel enthaltenen Schreine und Nebenquests geleakt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation