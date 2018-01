Der zweite DLC Champions' Ballade (Ballade der Recken) zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist seit einigen Wochen auf dem Markt und Spieler weltweit finden immer wieder neue Wege, sich den Herausforderungen der Erweiterung auf ausgefallene Weise zu stellen. Einem YouTuber, dem der Endboss anscheinend nicht schwierig genug war, hat ihn jetzt nackt und mit nur drei Herzen ausgestattet herausgefordert - und ging unbeschadet als Sieger aus dem Kampf.

Der Name des heldenhaften Spielers lautet Delicious Tea. Nach Teetrinken war ihm bei seinem Kampf gegen den altertümlichen Sheikah-Mönch aber sicherlich nicht zumute. Ohne Rüstung, Schild, Bogen, Heilitems und nur mit den absolut nötigsten Runen bewaffnet war es kein Leichtes, den Ninja-Techniken und Fallen von Monk Maz Koshia auszuweichen.

Trotzdem hat der YouTuber mit viel Können überzeugt und konnte den Kampf nur mit Melee-Waffen zu seinen Gunsten entscheiden. Das Beweisvideo hat er auf seinem Kanal hochgeladen, wir haben es unten für euch eingebunden.

The Legend of Zelda ist immer wieder für humorvolle Geheimnisse und Herausforderungen gut. Der Endboss des DLC hat zum Beispiel auch eine witzige Schwachstelle: Bananen. Setzen wir gegen die gefürchtete Frucht gegen ihn ein, ist er zu fasziniert, um uns anzugreifen und wir können seelenruhig auf ihn einknüppeln.