Zelda: Breath of the Wild

Nintendo hat mit der Enzyklopädie Hyrule Historia bekanntgegeben, dass eine offizielle Zeitleiste existiert, die alle Zelda-Spiele umfasst und miteinander verbindet. Seit dem Release vom aktuellen TLoZ: Breath of the Wild zerbrechen sich Fans der Spiel-Reihe die Köpfe über die Einordnung des Titels in ebendiese Timeline. Auch Nintendo ist sich dem Problem durchaus bewusst - und drückt sich weiterhin um eine konkrete Zuordnung.

Zelda Timeline - Entwickler wollen BotW nicht einordnen

In einem Interview mit dem Online-Magazin Gamesradar machen Producer Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi deutlich, dass wir wohl auch weiterhin keine konkrete Zeit-Angabe erwarten können. Fujibayashi verrät:

"Ich würde nicht sagen, dass wir uns nicht um die Timeline kümmern würden. Es ist offensichtlich, dass wir wissen, dass diese den Leuten sehr wichtig ist und sie viel Recherche diesbezüglich betreiben. Ich denke allerdings, dass wir uns nicht wirklich auf der Stufe befinden, wo wir darüber sprechen, wo Breath of the Wild sich in der Zeitlinie befindet."

Aonuma gesteht gleichzeitig, warum Nintendo sich vor der Einordnung von Breath of the Wild in die Zelda-Timeline scheut:

"Wir veröffentlichten ein Buch mit der Timeline, aber bekamen Kommentare von Nutzern, die fragten: "Ist das wirklich richtig? Ich denke, es sollte so sein. Es ist anders." Zudem ist Geschichte immer ein wenig imaginativ. Es ist der Person überlassen, die das Buch schreibt.



So gehen wir das Ganze auch an. Es ist nicht nötig, dass wir mit einem Spiel daherkommen und sagen: "Oh, hier passt es in die Zeitlinie." Um ehrlich zu sein, sind wir seit geraumer Zeit irgendwie ängstlich davor zu sagen, wie sich die Dinge in die Timeline einreihen, wegen dieses Grundes. Wir mögen es aber auch, die Dinge der zu Fantasie überlassen."

Wünscht ihr euch eine konkrete Einordung von BotW in die Timeline oder ist das für euch nebensächlich?