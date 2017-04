Breath of the Wild und Ocarina of Time im Vergleich.

Auch wenn das Open World-Hyrule aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf dem ersten Blick wie eine völlig neue Welt erscheint, gibt es dennoch eine Handvoll Orte, die wir bereits aus den Spielwelten früherer Zelda-Ableger wie Ocarina of Time, Twilight Princess oder Skyward Sword kennen.

Mehr: Zelda: Breath of the Wild - Erster 100%-Speedrun dauerte fast 50 Stunden

YouTuber ZeldaMaster führt uns diese immerwährenden Orte Hyrules in einem Vergleichsvideo vor Augen und zeigt uns unter anderem, wie sich die Lon Lon-Farm, die Zitadelle der Zeit, die Verlorenen Wälder oder das Schloss Hyrule im Laufe der Jahre verändert haben. Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Im Video trägt Link übrigens seine klassische Kluft und das Master-Schwert (Bannschwert). Hier verraten wir euch, wie ihr das grüne Link-Kostüm in Breath of the Wild bekommt. Wo ihr das Bannschwert findet, zeigen wir euch mit diesem Guide.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist seit dem 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.

Welche Orte habt ihr während eures eigenen Abenteuers in Breath of the Wild wiedererkannt?