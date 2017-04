Zelda vs. Horizon - Das sind die deutschen Spiele-Charts im März

Horizon: Zero Dawn landet knapp hinter Zelda auf Platz 2.

Monatlich veröffentlichen der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (kurz BIU) und GfK Entertainment die aktuellen Charts der Konsolen- und PC-Spiele. Im März waren besonders die Titel der neu erschienenen Nintendo Switch vertreten, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild direkt auf Platz 1 der 20 erfolgreichsten Spieletitel in Deutschland durchsetzen konnte.

Dicht darauf folgt Guerilla Games' PS4-exklusives Action-RPG Horizon: Zero Dawn. Die Plätze 3 und 4 konnte sich Ubisoft mit Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands und Electronic Arts mit Mass Effect: Andromeda sichern. GTA 5 und Fifa 17 rutschten zwei Plätze weiter nach unten, stehen aber noch vor den Neueinsteigern 1-2-Switch auf Platz 7 und Warner Bros. Entertainments Lego Worlds auf Platz 8.

Call of Duty: Black Ops III schaffte es, von Platz 17 weiter nach vorne, auf Platz 15 und machte diesen für den dritten Nintendo Switch-Titel Super Bomberman R frei. Einen weiteren Neueinstieg in die Liste verzeichnet die Spielesammlung Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMIX auf Platz 18.

In die Statistik einbezogen werden Spiele für den PC, sowie für stationäre und tragbare Konsolen. Die Einordnung richtet sich nach den Verkaufseinheiten der Spiele und beachtet alle Titel ab einem Preis von 20 Euro.

Die Top 20 Spielecharts im März.

Welche Spiele habt ihr euch im März gekauft und überraschen euch die Chart-Platzierungen?