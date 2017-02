Zero Escape: The Nonary Games - Release-Termin für PS4 und Vita bestätigt

Zero Escape: The Nonary Games hat ein konkretes Release-Datum.

Aksys Games hat den Release-Termin für Zero Escape: The Nonary Games für den Westen bekannt geben: Die Mystery-Visual-Novel-Collection erscheint in Europa am 24. März 2017 für PS4 und Vita. Während die Sammlung in Nordamerika auch als Disk erscheint, müssen sich Fans hierzulande vorerst mit der digitalen Version zufriedengeben. Eine Retail-Version soll jedoch später nachgereicht werden - sowohl für PS4 als auch Vita.

The Nonary Games beinhaltet die ersten beiden Serienteile der Zero-Escape-Serie Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (kurz 999) und Zero Escape: Virtue's Last Reward. Fans dürfen sich auf PS4 und Vita über hochauflösende Grafiken und neue Features freuen. Konkrete Infos dazu stehen aber noch aus.

Wer die beiden Visual Novels noch nicht kennt, kann sich mit der Collection optimal auf den letzte Teil der Trilogie, Zero Escape: Zero Time Dilemma, vorbereiten.