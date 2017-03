Zoomania - Disney soll Idee für den Animationsfilm geklaut haben

Die Idee zu Zoomania soll von Drehbuchautor Gary Goldman geklaut sein

Disney wird beschuldigt, die Idee hinter dem Film Zoomania (im Original Zootopia) vom Drehbuchautor Gary Goldman geklaut zu haben. Der wirft dem Konzern vor, sich massiv an seinem Konzept bedient zu haben, das er Disney vorgestellt hat. Er habe seinen Entwurf sogar zweimal präsentiert, aber beide Male sei er von Disney abgelehnt worden. Ihm zufolge tauchen im fertigen Film nicht nur seine Charakter-Entwürfe auf, sondern auch ganze Dialogzeilen aus seinem Drehbuch.

Wie Variety schreibt, gibt Gary Goldman an, mit seinem Konzept zuerst im Jahr 2000 und dann noch einmal 2009 vorstellig geworden zu sein. Er habe ein Zootopia-Universum geplant, dessen erster Film Looney heißen sollte. Auch die zugrundeliegende Thematik, sich mit der Überwindung von Stereotypen auseinanderzusetzen, habe Gary Goldman bereits angelegt. Ihm zufolge handele es sich um ein systematisches Vorgehen seitens Disney und ein Plagiat.

Disney selbst wehrt sich gegen die Vorwürfe und hat in einem Statement wissen lassen, dass die Anschuldigungen allesamt falsch seien. Man werde vor Gericht dafür kämpfen, dass es Gary Goldman nicht gelinge, Kapital aus einem erfolgreichen Film zu schlagen, den er nicht kreiert habe. Gary Goldman zeichnet unter anderem für die Drehbücher zu den Filmen Total Recall und Big Trouble in Little China verantwortlich.

Welche Seite klingt für euch glaubwürdiger?

