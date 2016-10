Am 20. Oktober hat Nintendo seine neue Konsole vorgestellt. Die in den Gerüchten als »NX« bezeichnete Spielplattform heißt Nintendo Switch und ist ein Verbund aus einem Handheld mit zwei abnehmbaren Steuereinheiten sowie einer Docking Station.

Diese Galerie zeigt, wie das Wii-Spiel The Legend of Zelda: Skyward Sword in HD aussähe. Die Bilder stammen von einem Emulator.