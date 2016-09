RPG Maker - Kommt im September als RPG Creator für iOS

Der RPG Maker macht nach Jahrzehnten nun mobil: RPG Creator heißt die Smartphone-Variante, die bereits am 25. September für iOS erscheint.

Wer kennt ihn nicht, den guten, alten RPG Maker. Der Quell so vieler kleiner Hobby-Spieleprojekte, die mir in jungen Jahren viel Freude bereitet haben. Nachdem der RPG Maker MV im letzten Jahr erstmals auch für den Mac erschien, geht Publisher Degica Games nun den nächsten Schritt - und bringt den Spiele-Baukasten für iOS heraus.

Der RPG Creator erscheint bereits am 25. September im App Store und erlaubt es euch auf dem iPhone oder iPad Umgebungen, Städte, Charaktere und Events zu erschaffen - also alles, was ihr für ein eigenes Rollenspiel benötigt. Nachdem ihr euer Spiel durchgespielt habt, könnt ihr es in ein Webportal laden, sodass es andere Spieler ausprobieren können.

Die App gibt es bereits seit 2014 in Japan, in Amerika soll sie zum Start 10 US-Dollar kosten, daneben wird es aber auch eine kostenlose Demo zum Ausprobieren geben. Fraglich ist noch, ob es der RPG Creator auch in den deutschen App Store schafft. Ich halte euch in jedem Fall auf dem Laufenden. Unterhalb dieser News seht ihr einen ersten (japanischen) Trailer.