Nidhogg 2 - Nackte Homer Simpson-Klone duellieren sich im Trailer

Der Indiehit Nidhogg erhält einen Nachfolger. Weiterhin duellieren sich zwei Spieler in schicken 2D-Levels, aber wie ihr im neuen Trailer sehen könnt, ist der Grafikstil ein völlig anderer.

Von Manuel Fritsch |

Beim Ankündigungs-Trailer zu Nidhogg 2 stellt sich die berechtigte Frage, ob Homer Simpson beim Design der Figuren Pate gestanden hat. Das Indiestudio Messhof überrascht Duellier-Fans mit einem gewöhnungsbedürftigen Grafikstil, der wie eine Mischung der TV-Shows The Simpsons und Ren & Stimpy anmutet.

Neben dem neuen Design gesellen sich zum Degen nun auch Pfeil und Bogen sowie Äxte als neue Waffen. Erscheinen soll der zweite Teil des Duellierspiels 2017 und wird sowohl lokalen als auch Online-Multiplayer beinhalten, die zum Release insgesamt zehn Karten bieten werden.

Darüber hinaus soll auch der Singleplayer-Modus in der Fortsetzung weiter ausgebaut werden, in dem eine Reihe von AI-Gegnern in einer Kampagne besiegt werden müssen.

Bisher ist zwar nur eine Version für PC (und Mac) angekündigt, jedoch sollen weitere Plattformen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Hiermit dürften höchstwahrscheinlich PS4 und Xbox One gemeint sein.