Lizard Squad & Poodle Corp - Zwei 19-jährige festgenommen und wegen Cyberkriminalität angeklagt

Behörden der USA und Niederlande haben zwei 19-jährige festgenommen, ihnen wird Cyberverbrechen vorgeworfen.

Den Behörden der Niederlande und der Vereinigten Staaten ist ein Schlag gegen die Hackergruppen Lizard Squad und Poodle Corp gelungen. In einer Pressemeldung erklärt die Staatsanwaltschaft von Illinois, dass man zwei 19-jährige Männer festnehmen konnte, die mit den Gruppen im Zusammenhang stehen.

Beiden Männern wird Verschwörung zur Cyberkriminalität vorgeworfen, das maximale Strafmaß dafür beträgt in den USA zehn Jahre Gefängnis.

Die beiden Teenager wurden bereits im September 2016 jeweils in Maryland und in Holland festgenommen, der US-Bürger wurde am Mittwoch dem zuständigen Richter vorgeführt. Der Niederländer bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Wie die niederländischen Behörden mit dem festgenommen Holländer verfahren werden, ist nicht bekannt. Per richterlicher Anordnung wurden außerdem die Webseiten shenron.lizardsquad.org, lizardsquad.org, stresser.poodlecorp.org, und poodlecorp.org aus dem Verkehr gezogen und relevante Daten den Behörden übergeben.

Die US-Behörden wurden erstmals auf Lizard Squad bei der Untersuchung der Webseite phonebomber.net aufmerksam. Über die Seite konnten automatische Telefonanrufe zur Belästigung ahnungsloser Opfer initiiert werden. Ein Opfer soll über einen Zeitraum von 30 Tagen stündliche Anrufe erhalten haben. Folgende Nachricht wurde dabei abgespielt:

better look over your [expletive] back because I don't flying [expletive] if we have to burn your [expletive] house down, if we have to [expletive] track your [expletive] family down, we will [expletive] your [expletive] up [expletive].