Westworld - Wie GTA 5 die neue Sci-Fi-Serie inspiriert hat

Schauspieler Jeffrey Wright sprach in einem Interview darüber, inwiefern Westworld für ihn von Open World-Spielen inspiriert wurde. Als Beispiel nannte er dabei GTA 5.

Von Christopher Krizsak |

Westworld wurde auch von Open World-Spielen wie GTA 5 inspiriert

Die neue Sci-Fi-Serie Westworld ist momentan in aller Munde. Westworld spielt in einem gleichnamigen futuristischen Freizeitpark, in dem die Besucher mit menschenähnlichen Robotern konfrontiert werden. Dank ausgefeilter Technik scheint der Wild West-Park ein wahres Vergnügungsparadies zu sein, das nicht von ungefähr an Open World-Spiele wie GTA 5 erinnert. Diesen Vergleich zog nun auch Schauspieler Jeffrey Wright, der in der Serie die Rolle von Bernard Lowe verkörpert.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagte Wright, dass sich Westworld als Themenpark für ihn genau wie die virtuelle Realität eines Videospiels anfühle:

Die Gäste des Parks sind völlig in eine virtuelle Realität eingetaucht. Dort interagieren sie mit dem Spiel, das durch den Park dargestellt wird, sowie mit seinen Figuren und Animateuren. Dies geschieht auf eine Weise, die wir aus GTA 5 und Rollenspielen kennen.

Der Schauspieler wies außerdem darauf hin, dass der Roman von Michael Crichton, auf dem die Serie basiert, bereits 1973 erschienen ist, also zu einer Zeit, als Arcade-Spiele wie Pong noch das Höchstmaß an interaktiven Erfahrungen boten. Die Möglichkeiten moderner Konsolen haben jedoch unzählige Autoren inspiriert, die Zukunft dieser Technologie auszuloten und wie diese die Unterhaltungsindustrie nachhaltig beeinflussen könnte:

Heutzutage spielen wir all diese fortgeschrittenen Spiele, und [mit Westworld] versuchen wir, noch weiter in die Zukunft schauen und uns vorzustellen, wie es wohl wäre, tatsächlich durch die Konsole zu steigen und mit einer künstlichen Intelligenz zu interagieren.

Die aktuelle erste Staffel von Westworld wird in Deutschland parallel zur US-Ausstrahlung von HBO jeden Sonntag von Sky gezeigt.