Neue PS4-Spiele - Release-Liste für November 2016

Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft erscheinen eine Menge Spiele für die PlayStation 4. Hier ist eine Übersicht der Titel.

Von Mirco Kämpfer |

Die Release-Liste der PS4-Spiele im November 2016.

So langsam kommen wir dem Weihnachtsgeschäft näher, folglich wandern in den nächsten Wochen wieder etliche PS4-Spiele in die Händlerregale. Wir haben alle PS4-Spiele, die im November 2016 veröffentlicht werden, für euch aufgelistet. Hier die Übersicht.

PS4-Spiele mit Release im November 2016

2. November

Super Dungeon Bros.

3. November

4. November

8. November

10. November

11. November

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske

Handball 17

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2

15. November

17. November

Assassin's Creed: The Ezio Collection

18. November

25. November

29. November

TBA November

Haben wir ein Spiel vergessen? Schreibt es uns in die Kommentare.

