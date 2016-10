Was würde passieren, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht? Diese Frage stellen sich die Kollegen von Moviepilot.de in ihrem großen Special.

The Walking Dead – Überlebt ihr die Zombie-Apokalypse?

Kurz vor dem Start der 7. Staffel von The Walking Dead am 23. Oktober in den USA haben unsere Kollegen von moviepilot.de ein gigantisches Special rund um die beliebte TV-Serie und die Zombie-Apokalypse erstellt.

Unter anderem beschäftigen sie sich mit den schockierendsten Toden in The Walking Dead, präsentieren einen Zombie-Survival Guide und erklären, warum sich der Zombiefilm erst als Serie so richtig entfalten kann. Damit ist aber noch lange nicht genug. Unter anderem gibt es außerdem noch ein Quiz, das euch die Frage beantwortet, welche Rolle ihr während der Apokalypse einnehmen und wie lange ihr überleben würdet. Als umsichtiger Anführer stehen meine persönlichen Überlebenschancen mit 700 - 1300 Tagen gar nicht so schlecht.

Wer neugierig geworden ist, was unsere Kollegen zu The Walking Dead und Zombies zu erzählen haben, findet hier das äußerst sehens- und lesenswerte Special: The Walking Dead – Überlebst du die Zombie-Apokalypse?

Viel Spaß beim Lesen!