Nintendo Switch - Kein Dual-Screen-Modus geplant

Nintendo Switch-Spiele werden voraussichtlich keine Second-Screen-Inhalte unterstützen.

Viele stellen sich nach der Ankündigung von Nintendos neuer Konsole Switch die Frage: Wird es wie auf der Wii U möglich sein, zusätzliche Second-Screen-Inhalte wie Inventare oder Karten auf dem Handheld anzuzeigen? Im ersten Trailer konnte man zwar erkennen, das zwischen Fernseher und Handheld-Bilschirm umgeschaltet wurde, allerdings war nicht zu sehen, dass beide Bildschirme zur selben Zeit liefen.

Nintendo selbst hat nun für Klarheit gesorgt und diese Frage verneint. Auf Nachfrage von Polygon gaben Verantwortliche folgende Antwort:

Nintendo Switch is dedicated to deliver a single-screen experience, on whatever screen you might chosse.