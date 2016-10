Nintendo New 3DS XL - Neues lindgrünes Modell ist Amazon-US-exklusiv

Nintendo bringt eine lindgrüne Special Edition des Nintendo 3DS XL heraus. Für alle Interessenten gibt es allerdings einen Haken - die Edition ist ausschließlich bei Amazon US erhältlich.

Von Tobias Veltin |

Auf der lindgrünen Special Edition des New 3DS XL ist Super Mario World vorinstalliert.

Die beiden New-3DS-Modelle gibt es mittlerweile in verschiedenen Farben, doch Nintendo wird nicht müde, weitere Varianten anzukündigen. Die neueste Kreation trägt die Farbe »lindgrün« und wird als Special Edition vertrieben. Außerdem ist auf dem lindgrünen Modell der SNES-Klassiker Super Mario World vorinstalliert.

Die Sache hat allerdings einen großen Haken: Die neue Special Edition ist exklusiv bei Amazon US erhältlich, kostet dort knapp 200 Dollar. Ein Versand nach Deutschland ist leider nicht möglich. Wer sich hierzulande für die neue Farbkombi interessiert guckt also in die Röhre.

