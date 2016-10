Xbox Games with Gold - Das sind die Gratisspiele im November

Die Gratis-Spiele für Xbox Live Gold-Mitglieder im November 2016 stehen fest.

Von Mirco Kämpfer |

Games with Gold im November: Das sind die Gratisspiele.

Auch im November dürfen sich Mitglieder von Xbox Live Gold natürlich wieder über neue Gratis-Spiele freuen. Wie immer gibt es im »Games with Gold«-Programm jeweils zwei Spiele für die Xbox One und die Xbox 360.

Demnach steht ab dem 1. bis zum 30. November Super Dungeon Bros. für Xbox One kostenlos zum Download bereit. Auf der 360 gibt's im gleichen Zeitraum The Secret of Monkey Island - Special Edition.

Vom 16. November bis zum 15. Dezember kommen noch Murdered: Soul Suspect auf der One und Far Cry 3: Blood Dragon auf der 360 hinzu.

Games with Gold November