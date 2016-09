Pokémon Sonne & Mond - Sechs neue Pokémon und neue Features im Trailer

Ein neuer Trailer bereitet Pokémon-Fans auf November vor, denn er verrät nicht nur welche sechs neuen Taschenmonster dann in Pokémon Sonne & Mond zu finden sind, sondern zeigt auch einige neue Features.

Von Rae Grimm |

Wer keine Lust auf Bewegung, dafür aber umso mehr Lust auf Pokémon hat, der hat Glück. 2016 ist nämlich nicht nur das Jahr des Smartphone-Hits Pokémon GO, sondern auch das, in dem mit Pokémon Sonne und Mond die nächste Generation an Taschenmonstern ihren Weg auf unsere Handhelds findet.

Am 23. November ist es so weit und das neueste Spiel der Traditionsreihe erscheint in Deutschland. Um uns darauf vorzubereiten veröffentlichte Nintendo nun einen neuen Trailer, der uns einen besseren Blick auf das gibt, was uns in Pokémon Sonne und Mond erwartet.

Das sind nicht nur sechs neue Pokémon, sondern außerdem ein paar neue Features, die das Spiel noch spannender machen sollen. Das vielleicht interessanteste Feature ist das Spezialtraining. Dieses ermöglicht es Pokémon, die Level 100 bereits erreicht haben, noch stärker zu werden. Denn anstatt sich nur auf die Basiswerte und den Level zu konzentrieren, lässt uns das Spezialtraining die individuellen Stärken unserer Pokémon trainieren, was die kleinen Kampftierchen noch gefährlicher macht. Das Resultat daraus können wir testen, wenn wir unsere eigenen Turniere über den Pokémon Global Link erstellen.

Zu den neuen Pokémon, die uns in Pokémon Sonne und Mond erwarten, gehören Reißlaus (Käfer + Wasser), Frubberl (Pflanze), Curelei (Fee), Pampross (Boden), Kostruso (Normal + Kampf) und Mimigma (Geist + Fee). Wie sie sich so schlagen, könnt ihr euch im Trailer ansehen.