Pokémon Sonne & Mond - Aktueller Trailer zeigt neues »Pokémon Snap«-Feature

Im neuen Trailer zu Pokémon Sonne & Mond wird unter anderem ein neues Feature gezeigt, das uns Fotos von Pokémon machen lässt, die im Anschluss bewertet werden.

Wie gewohnt werden wir von Nintendo auch weiterhin mit einer Serie an Trailern auf den Release von Pokémon Sonne & Mond vorbereitet. Der aktuelle Clip stellt dabei den neuen Poké-Typ »Null« vor, der künstlich hergestellte Pokémon in Kampfrüstung beschreibt. Außerdem dürfen wir einen Blick auf ein neues Foto-Feature werfen.

Wie im N64-Klassiker Pokémon Snap werden wir auch in Pokémon Sonne & Mond in die Ego-Perspektive wechseln können, um an bestimmten Punkten im Spiel Fotos von Pokémon machen zu können. Anschließend wählen wir die besten Schnappschüsse aus, lassen sie bewerten und laden sie bei Bedarf auch hoch, um sie unseren Freunden zu zeigen.

Außerdem bekommen wir neue Pokémon und Evolutionen zu Gesicht und uns wird Team Aether vorgestellt, die als das »gute« Team für das entsprechende Gegengewicht zu den Bösewichten von Team Skull fungieren sollen. Schaut euch den Trailer oben an.

