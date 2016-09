Pokémon Snap - Release für die Wii U noch diese Woche

Der N64-Klassiker Pokémon Snap erscheint noch diese Woche für die Wii U im Rahmen der Virtual Console-Titel. Ein Preis steht noch nicht fest.

Von Christopher Krizsak |

Pokémon Snap

Pokémon Snap, sozusagen der N64-Vorfahre von Pokémon GO, wird noch diese Woche für die Wii U als Virtual Console-Titel erscheinen. Das kündigte Nintendo auf dem europäischen Twitter-Account an. Als Release-Termin gibt das Unternehmen kommenden Donnerstag, den 18.08.2016 an. Ein offizieller Preis steht noch nicht fest, dürfte sich allerdings im Rahmen zwischen 7,99 Euro und 12,99 Euro bewegen, wenn wir bisherige Portierungen zum Vergleich heranziehen.

Ursprünglich erschien Pokémon Snap 1999 für die Nintendo 64-Konsole. Darin spielen wir einen Fotografen, der für Professor Eich auf einer Insel möglichst perfekte Aufnahmen von allen 151 Pokémon machen soll. Im Dezember 2007 wurde Pokémon Snap ebenfalls im Rahmen der Virtual Console für die Wii herausgebracht und dabei um die Funktion erweitert, geschossene Fotos als Wii-Nachricht an Freunde zu verschicken.

Werdet ihr noch einmal zuschlagen?